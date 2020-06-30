Haber Giriş: Kaynak: AA
Evinin terasını kenevir bahçesine dönüştürmüş
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da evinin terasında 410 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sutaşı Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin teras katında saksılara ekilmiş 410 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Evde, kurutulmaya bırakılan 2 pakette 1 kilo 566 gram esrar da bulan ekipler, şüpheli S.Ş'yi gözaltına aldı.
Etiketler: kenevir hint keneviri hataySon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:18
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