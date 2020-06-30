İçişleri Bakanlığı Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, gri listede yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

Teröristin etkisiz hale getirilmesi, Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesine yaşayan annesi Suudiye Demir'in yüreğine su serpti.

Kızı ve torununun mezarını ziyaret etti

Şehit kızının ve torunu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret eden Demir, kızının ve torununun mezarı başında gözyaşı dökerek dua etti.

"Acım dinmedi ama yine de sevindim"

Haberi alınca çok sevindiğini söyleyen Suudiye Demir, şunları söyledi:

"Allah milletimden, devletimden razı olsun. Askerlerimizden razı olsun. Ben sevindirdiler. Acım dinmedi ama yine de sevindim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Acım unutulmaz ama yine böyle zamanlarda seviniyorum. Düşmanları helak etsinler. Allah askerlerimize kuvvet versin. Acım dinmiyor. Benim yavrumun acısız hiç dinmez."