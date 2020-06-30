Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. İkranur'un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7-8 km uzaklıkta dere yatağında bulundu.
İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine arama başlatılmıştı.
Çalışmaların 4. gününde küçük kızdan kötü haber geldi.
İkranur'un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7-8 km uzaklıkta dere yatağında bulundu.
Etiketler: son dakika kayıp çocuk İkranur Tirsi giresunSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 14:45
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