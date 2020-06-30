Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde salgını önlemeye yönelik alınan tedbirler kentte de kararlıklıkla uygulandı.

Toplam 29 milyon 534 bin 566 lira ceza uygulandı

Bu kapsamda, tedbirlerin uygulandığı ilk günden 28 Haziran 2020 tarihine kadar 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, genel sokağa çıkma kısıtlaması ihlali, maske takmama, sosyal mesafe kurallarına uymama, düğün, taziye, asker uğurlama, karantinadan kaçma, kumar oynatma, yasaklı iş yeri açma, izinsiz seyahat gibi kurallara uymayan 23 bin 790 kişiye toplam 29 milyon 534 bin 566 lira idari ceza uygulandı.