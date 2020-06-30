İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktoru darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimleri Savaş Avcı ve Mehmet Akça'yı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ç.Ş. ile Ç.D. ve Ç.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

[Fotoğraf: AA | İzmir'de saldırıya uğrayan iki doktor]

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.D. ve Ç.V. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Ç.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezine dün gelen gelen iki kişi, muayene için aile hekimi Savaş Avcı'nın odasında doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine tartışmıştı. Dışarıda bekleyen hasta yakınının da içeriye girmesiyle 3 kişi Avcı ve araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça'yı kafasına sert cisimle vurarak yaralamıştı.

Yaralanan 2 doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, olay yerinden kaçan kadın şüpheli Ç.Ş, Ç.D. ve Ç.V. polis ekiplerince yakalanmıştı.