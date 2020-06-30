Haber Giriş: Kaynak: AA
Zorla evlendirilmek istenen genç kız polis baskınıyla kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da, ailesinin zorla evlendirmek istediği öne sürülen 19 yaşındaki genç kız, nikah işlemleri için götürüldüğü evlendirme dairesinde polis tarafından kurtarıldı.
Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesine nikah tarihi almak için ailesiyle gelen Ceylan B., buradaki görevlilere gizlice zorla evlendirilmek istendiğini söyledi.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine evlendirme dairesine polis ekipleri sevk edildi.
Polisler, zorla evlendirilmek istendiği iddia edilen ve gözyaşı döken Ceylan B.,'yi koruma altına aldı.
Genç kızın yakınları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
Ekipler, genç kızın ve damat adayının yakınları ile damadı gözaltına alarak, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezine götürdü.
Ekiplerin soruşturması sürüyor.
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