Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de fırtına mağdurlarına 1 milyon lira destek
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de meydana gelen fırtınada, evleri zarar gören 341 kişiye 1 milyon 111 bin 250 lira ödendi.
Hakkari'de bir süre önce etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle birçok kişinin evleri zarar görmüştü.
Hakkari Valiliği, evleri zarar görenlere yönelik yaptığı zarar tespit çalışmalarını tamamladı.
Yapılan tespitler kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından fırtınadan dolayı evleri zarar gören 341 kişiye 1 milyon 111 bin 250 lira ödeme yapıldığı aktarıldı.
Etiketler: Hakkari Fırtına hakkari valiliği İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 14:55
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