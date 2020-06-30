İstanbul Çekmeköy'de Şile Yolu istikametinde giden İzzet Karameşe'nin kullandığı kum yüklü hafriyat kamyonunun saat 12.30 sıralarında lastiği patladı. Kamyonun dorsesinden dumanlar çıktığını gören sürücü, emniyet şeridine çekerek aşağıya indi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi bekledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa süre söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonda hasar oluştu.