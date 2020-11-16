Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.T.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. T.T.’yi bir süre fiziki ve teknik takibe alan ekipler, dün şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda narkotik köpeği Galya’nın da yardımıyla T.T.’nin evinde yapılan aramalarda 10 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. T.T. tutuklandı.