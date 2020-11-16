Ankara'da 1 ayda 9 milyon lira koronavirüs cezası
Ankara Valiliği, 1 aylık denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi ve iş yeri sahibine, 9 milyon 629 bin 245 lira ceza uygulandığını açıkladı.
Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabında kent genelinde koronavirüs tedbirlerine uymayanlara uygulanan cezalara dikkat çekildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede; 7 bin 129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 520 bin 482 kişi ve işyeri denetlenmiş bu denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi ve işyerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulanmıştır."
İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede 7.129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2.520.482 kişi/işyeri denetlenmiş bu denetimlerde #maske, #mesafe ve #temizlik kurallarına uymayan 22.652 kişi/işyerine 9.629.245,00 lira para cezası uygulanmıştır. pic.twitter.com/MTMRLnxN59— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 16, 2020