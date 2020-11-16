Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri yapılacak Mustafa Ataş'ın yakınları, cenazelerinin çabuk verilmesi için görevlilerle tartışmaya başladı.

Bu sırada Ataş'ın yakını olduğu öğrenilen 2 kişi, Adli Tıp Kurumuna taş atmaya başladı.Taşlar kurumun kapısına ve camına isabet ederken bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adli Tıp Kurumu görevlileri, saldırıda bulunanlar hakkında şikayetçi oldu.

