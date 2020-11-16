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Gaziantep Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te cenazelerinin çabuk verilmesi için görevlilerle tartışan ve Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırıda bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.
Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri yapılacak Mustafa Ataş'ın yakınları, cenazelerinin çabuk verilmesi için görevlilerle tartışmaya başladı.
Bu sırada Ataş'ın yakını olduğu öğrenilen 2 kişi, Adli Tıp Kurumuna taş atmaya başladı.Taşlar kurumun kapısına ve camına isabet ederken bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adli Tıp Kurumu görevlileri, saldırıda bulunanlar hakkında şikayetçi oldu.
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