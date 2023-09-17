Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.09.2023 13:19

Ev tipi sebze konservesi can aldı

Iğdır'da yedikleri ev tipi sebze konservesinden zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu.

Ev tipi sebze konservesi can aldı
[Fotograf: AA]

Iğdır'da yaşayan 4 çocuk sahibi H.Y. ve C.Y çifti, geçen ay ev tipi sebze konservesi tüketti.

Bir gün geçtikten sonra C.Y, çift görme, konuşma bozukluğu ve solunum sıkıntısı nedeniyle Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servise başvurdu.

Tetkiklerde botulizm (toksinden kaynaklanan zehirlenme türü) teşhisi konulan ve konserveden zehirlendiği anlaşılan C.Y, yoğun bakımda yapılan müdahaleye karşın hastanedeki 3. gününde hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan eşinden 2 gün sonra benzer şikayetlerle Iğdır'daki hastaneye başvuran H.Y ise daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Acil Yoğun Bakımda tedaviye alındı. Burada 4 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren H.Y, enfeksiyon hastalıkları servisindeki tedavisinin ardından geçen hafta taburcu edildi.

Şehir Hastanesi Acil Yoğun Bakım doktorlarından Nurda Öztürk Gündoğdu, H.Y'yi yoğun bakımda 4 gün takip ettiklerini söyledi.

Hastanın konserve yeme öyküsü sonrasında ağız kuruluğu, yutmada güçlük gibi şikayetlerle dış merkezden kendilerine sevk edildiğini belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Hastalar genelde ağız kuruluğu, çift görme, yutma ve konuşma bozukluğu ya da solunum sıkıntısı gibi semptomlarla geliyor. Hastamızın eşi Iğdır'da yoğun bakım takibinin 3. gününde vefat ediyor. Hastamız ilk geldiğinde hayati tehlikesi olması sebebiyle yoğun bakımda takip ettik."

Gündoğdu, şu uyarılarda bulundu:

"Botulizm toksini hayatı tehlike edecek etki oluşturabiliyor. Genelde halkımız konservesini evde yapıyor. Konserve yapılırken uygun koşullarda sterilize edilmesi ve kapağının kapatılması gerekiyor. Bu nedenle ev konservesinden ziyade uygun koşullarda sterilize edilmiş, kapatılmış ve son kullanma tarihi geçmemiş konserve tüketilmeli."

Bozuk konserveler küçük miktarda tüketilse bile hayati tehlike oluşturabildiğine dikkati çeken Gündoğdu, konserve tüketildikten 1 gün ya da haftalar sonra da semptomların gelişebildiğini dile getirdi.

"Hastamız için yoğun mücadele verdik"

Gündoğdu, konserve tüketimi sonucu söz konusu şikayetler durumunda derhal acil servise başvurulmasını istedi.

Bu tarz vakaların çok sık görülmediğini anlatan Gündoğdu, "Eğer toksin çok alındıysa vücuttaki bazı sinir hücrelerini etkileyebiliyor ve hastadan hastaya semptomların şiddeti değişiyor. Hastamızın ailesi eşinin vefatını kendisine belirtmemişti, eşini kaybettikten birkaç gün sonra bize başvurmuş ve eşinin vefatından haberi yoktu, biz de eşinin vefatını yakınlarından öğrenmesini istedik. Hastamız için yoğun mücadele verdik ve antitoksin uyguladık, tedaviye yanıt aldık." ifadelerini kullandı.

Hasta H.Y. Erzurum Şehir Hastanesi hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek, hayatını kurtaran doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Gıda mühendisinden uyarılar

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memnune Şengül ise gıda zehirlenmelerinin daha çok ev tipi konservelerin tüketimiyle yaşandığını söyledi.

Konserve hazırlarken temizlik ve hijyene dikkatin yanı sıra taze gıdaların bekletilmeden işlenmesini ve bozulmamış ürünlerin tercih edilmesini öneren Şengül, konserve kabına ürün doldurulduktan sonra havasının alınıp kapağının iyi kapatılması gerektiğini söyledi.

Şengül, şunları kaydetti:

"Konserve yapımında mikroorganizmaları öldürmek için ısıl işlem çok önemli. Evlerde bu işlem yeterli yapılmadığından meyve, sebzelerden bulaşmış olan mikroorganizmalar, konservenin depolanması sırasında çoğalarak bozulmalara yol açıyor, bozulmuş konserve tüketimi de zehirlenmelere neden oluyor. Fasulye, bezelye ve benzeri düşük asitli ev konservelerinde meydana gelen bozulmalara 'botulizm' diyoruz ve ölümlere yol açıyor."

Prof. Dr. Şengül, "Kapağı şişmiş konservelerin tüketilmemesi lazım. Konserve kutusunda ezik çizik, göçük olanlar varsa kapaklar şişme yapmışsa satın almayalım. Kapağı açıldığında kötü koku, renk değişimi ve köpük varsa bunlar tüketilmemeli. Konserve açıldıktan sonra ise çok bekletilmeden tüketilmeli." uyarılarını yaptı.

ETİKETLER
Iğdır Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
Edirne otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:19
Edirne otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 ölü
13:13
Lüks araçları taşıyan tır kaza yaptı
13:04
Van'da otobüs şarampole devrildi: 5 ölü, 30 yaralı
13:13
Alanya'da orman yangını
12:49
Kuzey Çevre Otoyolu ve YSS Köprüsü'nden geçen araç sayısı arttı
13:08
Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
Trakya'nın asırlık eğlencesi: Pavli Panayırı
Trakya'nın asırlık eğlencesi: Pavli Panayırı
FOTO FOKUS
Ambulans ile çarpışan otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Ambulans ile çarpışan otomobil alev aldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ