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Türkiye
AA 17.09.2023 13:16

Edirne otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edirne otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 ölü
[Fotograf: İHA]

B.K. yönetimindeki otomobil, Gelibolu-Keşan kara yolunun 12. kilometresinde O.K. idaresindeki panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan H.K. ve A.S'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler O.K. ve B.K. ile araçlarda bulunan C.İ. ve O.S. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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