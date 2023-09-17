Alanya'da orman yangını: 17 ev tahliye edildi

Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bakan Yumaklı, yangını havadan inceledi

Bakan Yumaklı, Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangın bölgesine geldi.

Yangından zarar gören yerleri ve yangınla mücadeleyi "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla inceleyen Yumaklı, beraberindeki Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Can kaybı yok"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Herhangi bir can kaybının olmadığını belirten Ürkmezer, "Şu anda bulunduğumuz yerde rüzgar yok ama 100 metre aşağımızda yoğun bir rüzgar söz konusu. Tüm gücümüzle yangının kontrol altına alınması için çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakini Dulkadın Akın ise gelinine ait evin alevlere teslim olduğunu anlattı. Yangın anında kendilerinin köyde olduğunu belirten Akın, "Alevler yaklaşınca gelinimi dışarıya çıkarmışlar" ifadesini kullandı.

17 ev boşaltıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 190 hektarlık bir alanın etkilendiğini ölçümledik. Bir evde hasar meydana geldi, tedbiren 17 ev boşaltıldı" dedi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.