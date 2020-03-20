Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler alınmaya devam ediyor.

Son olarak organizasyonlara erteleme kararı geldi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin nisan ayı sonuna kadar ertelenmesine karar verildi.

Konuyla ilgili genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

