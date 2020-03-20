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Etkinliklere koronavirüs ertelemesi
Koronavirüsle etkin mücadele için gerekli kararlar alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile tüm toplantı ve organizasyonlar nisan ayı sonuna kadar ertelendi.
Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler alınmaya devam ediyor.
Son olarak organizasyonlara erteleme kararı geldi.
Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin nisan ayı sonuna kadar ertelenmesine karar verildi.
Konuyla ilgili genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: son dakika koronavirüs resmi gazeteSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 02:57
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