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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde bir depdem meydana geldi.
Saat 20.53'te gerçekleşen deprem, 21,34 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 21:15
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