Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde bir depdem meydana geldi.

Saat 20.53'te gerçekleşen deprem, 21,34 kilometre derinde kaydedildi.