Viranşehir Devlet Hastanesi karşısında bulunan eczanede ilaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm naylon branda ile korumaya alındı.

Bu uygulama ile hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissetti.

1 metre kuralına uygun

Eczane çalışanları ve müşterileri ile aralarındaki mesafenin 1 metre olduğu görüldü.

Eczane sahibi Abdurrahman Bulut, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında böyle bir uygulama ile hem çalışanlarımız hem de müşterilerimizi bir nebzede olsa koruyoruz” dedi.

Eczane müşterileri ise, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

