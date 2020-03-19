Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Eczanede naylon brandalı önlem
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir eczanenin koronavirüs tedbiri dikkat çekiyor.
Viranşehir Devlet Hastanesi karşısında bulunan eczanede ilaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm naylon branda ile korumaya alındı.
Bu uygulama ile hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissetti.
1 metre kuralına uygun
Eczane çalışanları ve müşterileri ile aralarındaki mesafenin 1 metre olduğu görüldü.
Eczane sahibi Abdurrahman Bulut, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında böyle bir uygulama ile hem çalışanlarımız hem de müşterilerimizi bir nebzede olsa koruyoruz” dedi.
Eczane müşterileri ise, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Etiketler: viranşehir eczane koronavirüsSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:46
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