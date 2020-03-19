Kimi zaman ameliyatta, kimi zaman acil serviste... Sağlık çalışanları, dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına karşı 7/24 görev başında.

Doktor, hemşire ve hasta bakıcılarından oluşan ekip bu kez koronavirüs vakalarına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekti.

Erzurum'da bulunan sağlık çalışanları, açtıkları dövizlerle birlikte, 'evde kal Türkiye' çağrısında bulundu.

"Bizler sizler için görevimizin başındayız, hepimiz için sizlerde evde kalın." dövizleri ile çekilen fotoğraf, kısa sürede akım haline geldi. Fotoğraf sosyal medya da binlerce kez paylaşıldı.

"Bizler sağlık çalışanları olarak her saniye hizmete hazırız"

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları da vatandaşlara evinde kalmaları çağrısında bulundu.

Hastanede görevli personel, dövizlere "ellerini yıka", "sosyal mesafeni koru", "evinde kal" gibi tavsiyeler yazarak sosyal medyada paylaştı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının büyük özveriyle vatandaşların sağlığı için mücadele ettiğini, halkın da tavsiyelere uyarak gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Hijyene özellikle dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlere vatandaşlarımızın uyması önem taşıyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evinde kalıp sosyal mesafelerini korumalarını istiyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak her saniye hizmete hazırız. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kars

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara "Biz sizin için buradayız. Lütfen sizde bizim için evde kalın" yazarak çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Bursa

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gemlik Devlet Hastanesi ve Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazarak fotoğraflarını paylaştı.