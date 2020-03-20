Haber Giriş: Kaynak: AA
Kamyonetin çarptığı tır alev topuna döndü
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde bir kamyonetin çarptığı tren rayı yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Ankara yönünde seyreden Necip Y. idaresindeki 34 JS 2574 plakalı kamyonet, Göl Mahallesi mevkiinde aynı yöne giden Şahin S'nin kullandığı tren rayı yüklü yabancı plakalı tırın yakıt deposuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir bölümü kopan yakıt tankında sürtünme sonucu yangın çıktı. Alevleri fark ederek tırı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.
Yol bir süre trafiğe kapalı kaldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: anadolu otoyolu sapanca tır yangınSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 02:06
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