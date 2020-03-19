Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin milletvekillerine belgi verdi.

Sağlık personelinin izinlerini iptal ettiklerini kaydeden Koca, sağlık personeline teşekkür ederek alkış istedi. Koca'nın çağrısına uyan milletvekilleri sağlık çalışanlarını alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” dedi.

ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/Q0XBlxaJwF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020

Bu çağrı bir kampanyaya dönüştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, destek mesajları ile kampanyanın duyulmasını sağladı.

Saatler 21.00'i gösterdiğinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar dakikalarca, koronavirüsle mücadele için her türlü fedakarlığı yapan, sağlık personellerini alkışladı.

Kampanya üst üste 3 gün devam edecek

Kampanyaya verilen destek için, Twitter'dan teşekkür mesajı yayımlayan Koca, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! Üst üste üç gün alkışlayalım!" ifadelerini kullandı.

SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN SAĞ OL TÜRKİYE! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN ALKIŞLAYALIM! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020

Bakan Koca'nın başlattığı destek kampanyasına, diğer Bakanlardan ve siyasilerden de destek geldi.