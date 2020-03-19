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Provokatif koronavirüs paylaşımlarına 64 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 19:50
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