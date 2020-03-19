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Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarıyla ilgili, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere.
Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında.
Sokağa çıkma yasağı iddiası
Bunun önemli bir bölümü ABD ve Almanya mahreçlidir. FETÖ'cüler Amerika'dan ve Almanya'dan 'nasıl Türkiye bunu iyi yönetir, nasıl halk bu kadar sakin, sağduyulu ve kurallara uyar, nasıl Amerika'dan, Almanya'dan daha iyi bir noktada oluruz'... Sosyal medya mecrasından manipüle etmeye çalışanlara, bunu infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız müsamaha göstermesin.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 19:24
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