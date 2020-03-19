Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte yapılan bin 981 testten 168'inin pozitif çıktğını belirten Koca, 191 olan hasta sayısının 359'a ulaştığını söyledi.

81 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini ifade eden Koca, "Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." dedi.