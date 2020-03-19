Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, toplam vaka sayısı da 359 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.
Son 24 saatte yapılan bin 981 testten 168'inin pozitif çıktğını belirten Koca, 191 olan hasta sayısının 359'a ulaştığını söyledi.
81 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini ifade eden Koca, "Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." dedi.
Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 00:27
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