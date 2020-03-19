Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görevli TSK personeline bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."