Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'deki tramvay merkezinde yangın: Ulaşım 3 saat aksadı
[Fotograf: İHA]
Eskişehir'de tramvay merkezindeki elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle tramvayla ulaşım yaklaşık 3 saat sağlanamadı.
Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'ndeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle kent içi ulaşımını sağlayan tramvay seferleri 3 saat yapılamadı.
Etiketler: Eskişehir
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