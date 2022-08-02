Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 30 Temmuz'da, bir arkadaş grubu araçlarla yarış yaptı, bazı vatandaşlar da yol kenarında tezahüratta bulundu.

Yarışı kazanan plakasız otomobilin sürücüsü E.Y., bitiş çizgisini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridindeki seyircilerden Sedat Leventöz'e çarptı.

Kazanın ardından sürücü E.Y. olay yerinden kaçtı.

Bacağı kopan ve ağır yaralanan Leventöz, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı saklandığı merkez Sarıçam ilçesindeki bir oto yıkamacıda gözaltına aldı.