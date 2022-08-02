Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'BYLOCK' kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da Terörle Mücadele ekipleri örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve örgütün kripto haberleşme programı olan “BYLOCK” kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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