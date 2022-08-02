Ankara'da Terörle Mücadele ekipleri örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve örgütün kripto haberleşme programı olan “BYLOCK” kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.