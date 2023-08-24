Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün öğlen saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler gece boyunca karadan arazözler ve iş makineleriyle müdahale etti.

Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarında 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı. Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi.

"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki yangına ilişkin son bilgiyi paylaştı.

Yumaklı, "Eskişehir'de dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Alevlerle cansiperane mücadele eden tüm kahramanlarımıza teşekkürler" ifadesini kullandı.