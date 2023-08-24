Çanakkale'deki yangınla mücadele devam ediyor

Çanakkale'de salı günü başlayan ve Sabah saatlerinde bastırılan yangın, öğle saatlerinde şiddetli rüzgarla yeniden etkisini artırdı.

Bin 500 hektarlık ormanlık alan ve tarım arazisini etkileyen yangınla mücadele sürüyor.

Orman teşkilatının yanında Türk Silahlı Kuvvetleri de söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gece saatlerinde son durum bilgisi verdi.

"Bugün dünden daha iyi durumdayız. Çanakkale merkez yangınıyla alakalı hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibarıyla bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor. Aslına bakarsanız gün içerisinde çok yoğun bir enerjiyle bir mücadelemiz vardı, an itibarıyla o süreçlerin tamamını geçtik.

Sadece bizi bir vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm itibarıyla zorladı ama arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Gün içerisinde bahsetmiştik. 8 uçak, 30 helikopter, 790'a yakın muhtelif arazöz ve iş makineleri ve 3 bin 100'e yakın personelimizle bu mücadeleyi devam ettirdik. Şu an itibarıyla 4 gece görüş helikopteri ve diğer unsurlar aynı şekilde mücadeleye devam ediyorlar."

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yumaklı, Eceabat'ta başlayıp kontrol altına alınan diğer yangına ise kaynak makinesi ile çalışan bir vatandaşın yol açtığına dair deliller bulunduğunu söyledi.

Söz konusu şüpheli, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yangının çıkmasına sebep olduğu düşünülen tarla sahibinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Bir gazetecinin Çanakkale yangınının sebebinin belli olup olmadığını sorması üzerine Yumaklı, "Bunun sebebini henüz tespit edebilmiş değiliz. Başlangıç yeri itibarıyla bu yangının yine bir yerleşim merkezinin yanındaki bir araziden çıktığını tespit ettik ama sebebini henüz tespit edemedik. Onunla ilgili Valiliğimiz ve kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyorlar" yanıtını verdi.

Çanakkale-Çan kara yolunda da tedbir amaçlı ulaşım sağlanmıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi ihtiyaç duyulması halinde denizden müdahale için limanda bekletiliyor.

Yangının başlangıç anı da insansız hava araçlarınca tespit edildi. Buna göre ilk alev Damyeri mevkiindeki tarım alanından yükseldi.

Gemi trafiği askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.