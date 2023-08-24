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Gündem
TRT Haber 24.08.2023 02:32

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Kurul, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere toplanacak.

Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırdı. Yüzde 17,5'e çıkardı.

Beklentiler, 150 ila 250 baz puan arasında bir faiz artırımı daha gelmesi yönünde.

Bir önceki ay karar metninde, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapıldı. Sadeleşme sürecinin kademeli devam edeceğinin altı çizildi.

Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek.

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