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TRT Haber 24.08.2023 04:29

AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlanacak

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü Ankara'da yapılacak etkinlikle kutlanacak. Binlerce partilinin katılacağı programın sloganı "Biz henüz 22 yaşındayız" olarak belirlendi.

AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlanacak

81 ilden AK Parti teşkilatları Ankara'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim'deki olağanüstü büyük kongre öncesinde partililere seslenecek.

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti 22'nci yaşını bugün kutlayacak.

Kuruluş yıl dönümü etkinliği 24 Ağustos'ta ATO Congresium'da

İlk program AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek.

Akşam ise 22'inci kuruluş yıl dönümü etkinliği yapılacak. Kuruluşundan bugüne parti içinde yer alan isimler, eski yeni bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekilleri ATO Congresium'da buluşacak.

Slogan "Biz henüz 22 yaşındayız"

Kuruluş yıl dönümü programının sloganı "Biz henüz 22 yaşındayız" olacak.

AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu, dev yatırımları kısa film gösterimi ile anlatılacak. Partinin Türkiye'ye daha uzun yıllar iktidar olarak hizmet edeceği vurgulanacak.

Erdoğan, kutlama programında partililere hitap edecek

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere de hitap edecek.

31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleri için mesajlar verecek. Mayıs seçimlerinde miting meydanlarına damga vuran seçim şarkıları da bu programda canlı performans ile sergilenecek. 

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