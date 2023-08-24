Atama kararları Resmi Gazete'de

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri belirlendi.

255 kaymakamın ataması gerçekleştirildi.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2 tuğgeneral tümgeneralliğe, 11 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 72 general ve albay ise yeni görev yerlerine atandı.

Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ise Tümgeneral Selçuk Yıldırım oldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na Tümgeneral Şakir Uslu atandı.

Deprem bölgesinde 7 ilin il jandarma komutanları da değişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da 1 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi ve yeni görevine ataması yapıldı.

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