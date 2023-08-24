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Türkiye
TRT Haber 24.08.2023 08:34

Başkasının aracını 700 bin liraya sattı

İstanbul’da 21 yaşındaki bir genç internette gördüğü aracı almak istedi. Dolandırıcı hem araç sahibini hem de aracı satın almak isteyen genci 'sizinle kuzenim ilgilenecek' diyerek kandırdı. Başkasının arabasını satışa çıkaran dolandırıcı, her ikisini de hiç görmeden durumu idare etti.

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Üç ay önce çalışmak için Şırnak'tan İstanbul'a gelen 21 yaşındaki inşaat işçisi İbrahim Özer bir sitede satılık araç ilanı gördü. 

Sahibi sandığı kişiyi arayarak aracı görmek istedi ama dolandırıcıların tuzağına düştü. 

"Sizinle kuzenim ilgilenecek"

Özer, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlatıyor:

"Aracın sahibi ilk başta ilana koymuş. Sekiz yüz bine koymuştu. Bu üçkağıtçı da adama demiş. Ben senden sekiz yüze alacağım. İkimizi de kuzeni olarak tanıtmış işte beni de demiş kuzenlerim gelip senden aracı alacak. Ona da demiş kuzenim alacak. Öyle bizi kandırdı. Bana söyledi dedi Kızılay'da çalışıyorum. Hatay'da ben görevliyim. Işte benim kuzenim orada aracı senin yanına getirecek, bakacaksın araca"

Aracın asıl sahibi, bir miktar kapora karşılığında ilanı kaldırdı. Dolandırıcı, aynı görsellerde plakayı gizleyerek piyasa değerinin altında satışa çıkardı.

Görüşmeye giden Özer, aracı beğendi. Ancak araç sahibi sandığı kişi, sözde kuzeniyle detayları konuşmaması için onu tembihlemişti.

Satış işlemleri için notere gittiler, o sırada dolandırıcı tüm süreci uzaktan adım adım takip etti. Her an mesaj atarak durumlarını sordu.

700 bin lira gönderdi

Özer, yaşananların devamını da şöyle aktarıyor:

"Bu benden para istiyor. Para atmadan ben kuzenime imza attırmam. Dolandırıcı aracın sahibiyle de konuşuyor parayı gönderiyor. Benim adıma İbrahim Özer adına sahte dekontlar gönderiyor."

Dolandırıcıya 700 bin lira gönderen Özer, bir daha numaraya ulaşamadı.

Tüm parasını kaybeden genç, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Haber: Şeyma Vural

Kamera: Selim Bayram

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