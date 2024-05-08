Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.05.2024 15:05

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

7 şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, esrar ile 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.A., S.B., H.K., E.B., H.B., İ.B. ve A.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Eskişehir Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 900 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Türkiye-Azerbaycan KEK protokolü imza töreninde konuştu
15:42
Rusya: Refah'ta uluslararası insancıl hukuka uyulması gerekiyor
15:28
İsrail ordusu topçu atışlarıyla Refah'ın orta kesimindeki binaları hedef aldı
15:23
Afrika Birliği, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
15:17
ALES sonuçları açıklandı
15:12
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bulgaristan'dan getirttiği salyangozlarla çiftlik kurdu
Bulgaristan'dan getirttiği salyangozlarla çiftlik kurdu
FOTO FOKUS
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ