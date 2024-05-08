Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

7 şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, esrar ile 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.A., S.B., H.K., E.B., H.B., İ.B. ve A.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.