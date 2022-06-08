Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Eskişehir DEAŞ Terörle Mücadele
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