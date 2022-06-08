Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 07:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlıyı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin kentte olduğunu belirledi.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 10 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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