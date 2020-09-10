Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos'ta içerisinde Şeyda Küçükay'ın (23) bulunduğu otomobile ateş edilmesine ilişkin başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Küçükay’ın evinin yanında bir başka ev kiralayarak genç kızı bir ay gözlediği ortaya çıkan eski nişanlısı Erdem Karadeniz'in bir mekan çıkışında genç kızın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttuğu kamera kayıtlarıyla belirlendi.

78 ayrı kameradaki 326 saatlik görüntüyü inceleyen JASAT ekipleri, zanlılardan Erdem Karadeniz ve 2 arkadaşını Kocaeli'de yakalandı.

Sahte kimlik taşıdıkları belirtilen şüpheliler işlemleri için Denizli'ye götürüldü. Dün Denizli Adliyesi’ne çıkarılan Karadeniz ve iki arkadaşı tutuklandı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda müştekiyi takip ettiği ve not aldığı ajanda, Olayda kullandığı araç plakaları, 1 kısa dipçik av tüfeği, bıçak

ve balta ele geçirildi.

Karadeniz'in genç kızı yaklaşık 2 yıl önce Kocaeli'de kaçırarak alıkoyduğu, kadının kendi imkanlarıyla kurtulduğu, daha sonra yakalanan zanlının da kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.