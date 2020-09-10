Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul ve Kırklareli'ne sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinde ise İstanbul'un Avrupa Yakası kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Vatandaşların tedbirli olması gerekiyor
Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: sağanak uyarısı Marmara kırklareli İstanbulSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 09:59
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