AA 31.12.2025 01:08

Esenyurt'taki fabrika yangınına müdahale 11 saattir sürüyor

Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin 11 saattir müdahalesi devam ediyor.

Esenyurt'taki fabrika yangınına müdahale 11 saattir sürüyor

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

Esenyurt'taki fabrika yangınına müdahale 11 saattir sürüyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, 5 farklı noktadan yaklaşık 11 saattir sürüyor.

İstanbul İtfaiye Yangın
