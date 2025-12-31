Hafif Kar Yağışlı 0.7ºC Ankara
AA 31.12.2025 00:37

İstanbul Valisi Gül: Kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir

İstanbul Valisi Gül, kentte etkili olan kar yağışının eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını açıkladı.

İstanbul Valisi Gül: Kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir

İstanbul genelinde etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışının ardından açıklama yaptı.

Vali Gül, NSosyal hesabından kar yağışına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde NSosyal medya uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum" dedi.

Eğitim Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji
