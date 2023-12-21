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Türkiye
TRT Haber 21.12.2023 14:51

Esenyurt'ta dere köpürdü

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Haramidere'de köpükler oluştu. Çevre sakinleri etrafa yayılan kötü koku ve köpükler nedeniyle şikayetçi oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta dere köpürdü
[Fotograf: DHA]

Esenyurt'ta kötü kokmasıyla bilinen Haramidere'de bu kez beyaz köpükler oluştu.

Çevrede yaşayanlar, dereden zaman zaman kötü kokuların yayıldığını öne sürerek, sorunun çözülmesini istedi. Dere, boya ve plastik gibi ağır sanayi fabrikaları önünden geçiyor.

Şikayetler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deredeki kirlenme ile ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta dere köpürdü

"Kokudan geçilmiyor"

Ortaya çıkan görüntüden duyduğu rahatsızlığı ifade eden çevre sakini Haydar Kantar, "Gelen pislikler de buradan geçiyor. Pis kokudan geçilmiyor. Yazın burada pis kokudan duramazsın, kışın zaten duramıyorsun" dedi.

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