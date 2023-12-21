Esenyurt'ta dere köpürdü

Esenyurt'ta kötü kokmasıyla bilinen Haramidere'de bu kez beyaz köpükler oluştu.

Çevrede yaşayanlar, dereden zaman zaman kötü kokuların yayıldığını öne sürerek, sorunun çözülmesini istedi. Dere, boya ve plastik gibi ağır sanayi fabrikaları önünden geçiyor.

Şikayetler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deredeki kirlenme ile ilgili inceleme başlattı.

"Kokudan geçilmiyor"

Ortaya çıkan görüntüden duyduğu rahatsızlığı ifade eden çevre sakini Haydar Kantar, "Gelen pislikler de buradan geçiyor. Pis kokudan geçilmiyor. Yazın burada pis kokudan duramazsın, kışın zaten duramıyorsun" dedi.