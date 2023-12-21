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Türkiye
TRT Haber 21.12.2023 14:10

Kalbi duran bebek jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü

Adıyaman'da, kalbi duran 4 aylık bebek, jandarma personelinin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndü.

Kalbi duran bebek jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü

Siteler Mahallesi Yeni Otogar yanındaki konteyner kentte yaşayan anne Dilan Tatbaş, 4 aylık bebeği İkra'yı yerde hareketsiz görünce dışarı çıkarak yardım istedi.

O sırada devriye görevi yapan jandarma personeli, kalbinin durduğunu fark ettiği bebeği, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bebek yoğun bakım servisinde tedavisi süren bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayı anlatan anne Dilan Tatbaş, bebeğini, uyanmaması üzerine kucağına alarak dışarı koştuğunu ve bağırdığını söyledi.

Hemen jandarmayı çağırdığını aktaran Tatbaş, "Dedim gelin bebeğim uyanmıyor. Elimden aldı, kalp masajını yaptı, çocuğumu geri döndürdü. Normal soğuk algınlığı vardı" dedi.

Bebeğin kalbinin yoğun bakımda bir kez daha durduğunu belirten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Doktoru Özlem Çolak, takibe devam ettiklerini söyledi.

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