Hafif Yağmurlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.12.2023 13:43

Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Muğla ile ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtınamsı rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Marmaris ilçesinde etkili olan fırtınamsı rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri kırıldı.

Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor

İlçede gece saatlerinde başlayan rüzgarın hızı meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre 55 kilometre olarak ölçüldü.

Fırtınamsı rüzgar nedeniyle Osmaniye Mahallesi'nde ağaçlar ve elektrik direkleri kırılarak yola devrildi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Menteşe ilçesinde ise sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Menteşe'de yağış öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Düğerek Mahallesi ile Çevre Yolu'ndaki bazı tarım arazileri ise su altında kaldı.

Bodrum ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği ilçede belediye ekipleri sıkıntılı bölgelerde devriye yaptı.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.

ETİKETLER
Muğla Sağanak Fırtına
Sıradaki Haber
Parke taşıyla 35 aracın camını kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Burkina Faso'da 4 Fransız vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı
15:11
Hamas, İsrail'in liderlerini öldürme tehdidini "Kassam'la mücadelede yetersiz kalmasına" bağladı
15:16
Bankaların kredi hacmi 11 trilyon 374 milyar lira oldu
14:58
Diyarbakır'da 2023'te 2,7 bin ton ciğer tüketildi
15:00
Esenyurt'ta dere köpürdü
14:46
İsrail Lübnan'ı ağır topçu atışlarıyla vurdu
İran'ın Erdebil eyaletindeki 8 bin yıllık yerleşim yerinde kazı çalışmaları yapılıyor
İran'ın Erdebil eyaletindeki 8 bin yıllık yerleşim yerinde kazı çalışmaları yapılıyor
FOTO FOKUS
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ