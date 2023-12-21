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Türkiye
İHA 21.12.2023 13:49

Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanacak

Kuzey Yarımküre'de bugün en uzun gece en kısa gündüz yaşanacak. Türkiye'de en uzun geceyi ise ülkenin en kuzeyinde bulunan Sinop yaşayacak.

Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanacak

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak.

Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.

Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanacak

Kuzey Yarımküre’de kalan Türkiye’de ise, diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.

21 Aralık'ta güneş ışınları, Oğlak dönencesine dik geliyor. Buı tarihte Kuzey Yarımküre'de günler uzarken, Güney Yarımküre'de ise kısalmaya başlar.

21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik geldiği tarih. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre’de günler uzarken, Güney Yarım Küre’de ise kısalmaya başlar. Güney Yarımküre ülkelerinde en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre ülkelerinde ise en uzun gece yaşanır.

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