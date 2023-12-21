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Türkiye
AA 21.12.2023 14:29

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 33 gündür devam ediyor.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor
[Fotograf: AA]

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli, botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama yapıyor.

Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de destek veriyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor

Öte yandan batık gemideki kayıp denizcilerin devam eden arama kurtarma çalışmalarına yönelik Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, toplantı sonrası bir araya geldiği kayıp denizcilerin yakınlarına, tüm imkanlar kullanılarak sahil bandında, liman içinde ve batık alanında karadan ve denizden yürütülen arama faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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