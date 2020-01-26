Esenyurt'ta 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanın bodrum katında yaşayan ve 76 yaşında olduğu öğrenilen Mustafa Çilingir isimli şahıs evinde ölü olarak bulundu.
Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 889. Sokak'taki bir binanın bodrum katında oturan Mustafa Çilingir'in evinden koku gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir vasıtasıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan Mustafa Çilingir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çilingir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: İstanbul Mustafa Çilingir Adli tıpSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 08:14