Denizli'deki koronavirüs iddiasına yalanlama
Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine koronavirüs şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
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Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Çinli bir turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu belirtti.
"Hasta koronavirüs bulguları taşımıyor"
Hastada mevsimsel gribal enfeksiyon düşünüldüğünü belirten Öztürk, şunları söyledi:
"Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Teyit edilmeden halkı bu tür panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor."
Öztürk, hasta turistin tedavisinin normal odada devam ettiğini sözlerine ekledi.
Etiketler: salgın hastalık koronavirüsSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 07:21