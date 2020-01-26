Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Elazığ Havalimanının deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için tüm imkanlarıyla kullanıma açıldığını duyurmuştu.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada, vatandaşların havalimanına kolaylıkla ulaşabilmeleri için toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Keskin, “Bölgedeki vatandaşlarımız Elazığ ve Malatya Havalimanlarımıza toplu ulaşım sağlayan tüm araçları ücretsiz olarak kullanabilecekler” dedi.