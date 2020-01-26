DHMİ: Elazığ ve Malatya Havalimanlarına toplu ulaşım ücretsiz
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Elazığ ve Malatya Havalimanları’na ulaşım için vatandaşların toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacağını açıkladı.
Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Elazığ Havalimanının deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için tüm imkanlarıyla kullanıma açıldığını duyurmuştu.
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada, vatandaşların havalimanına kolaylıkla ulaşabilmeleri için toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu.
Keskin, “Bölgedeki vatandaşlarımız Elazığ ve Malatya Havalimanlarımıza toplu ulaşım sağlayan tüm araçları ücretsiz olarak kullanabilecekler” dedi.
Etiketler: Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ Elazığ ve Malatya Havalimanları toplu ulaşım araçlarıSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 06:45