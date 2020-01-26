Takla atan otomobil hurdaya döndü
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beşiktaş Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Ağacı devirdikten sonra duvara çarparak durabilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza, Büyükdere Caddesi üzeri Milli Savunma Üniversitesi önünde saat 06:30 sıralarında meydana geldi.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, Büyükdere Caddesi üzeri Sarıyer istikametine seyir halinde olduğu esnada yoldan çıkarak takla attı.
Milli Savunma Üniversitesi'nin duvarına çarpan ve ağacı parçalayarak durabilen otomobil hurdaya döndü.
Etiketler: trafik Kazası hurdaya dönen otomobilSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 07:56