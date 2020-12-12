Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenler’deki cinsel taciz zanlısı tutuklandı
Esenler'de bir markette yaşı küçük çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir markette 11 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu belirlenen A.Ö.'yü kaçmaya çalışırken, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Suçunu kabul etti
Şüpheli A.Ö.'nün savcılık ifadesinde, "Söyleyecek bir şeyim yok. Nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum, çok pişmanım. Söyleyeceklerim bundan ibaret" dediği öğrenildi.
Zanlının, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadede ise, "Bana göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum. Nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım ve serbest bırakılmamı talep ederim" diye konuştuğu belirtildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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